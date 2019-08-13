Из поездов “Укрзализныци” украли почти 2,5 тыс. полотенец и 500 подстаканников

Постель можно после себя не убирать, а вот воровать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае.

Об этом говорится на странице «Укрзализныци» в Facebook.

Пассажиры с начала года вынесли из вагонов поездов 6,9 тыс. единиц инвентаря на сумму около 400 тыс. грн.

За 7 месяцев из поездов украли 2417 махровых полотенец, 957 покрывал, 47 подушек, 638 одеял, 875 наволочек, 180 стаканов, 456 подстаканников и 360 чайных ложек.

В 2018 году «Укрзализныця» закупила 7308 подушек, 7328 чехлов для матрасов, 4124 одеяла и 870 матрасов.

Фото: Укрзализныця