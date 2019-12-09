Из Одессы запустят новый автобусный рейс в Чехию

Одесситы вскоре смогут напрямую добраться в Чехию с помощью нового автобусного лоукостера.

Новшество будет доступно уже с 11 декабря, сообщает volnorez.com.ua.

Так, рейсы запустит немецкий перевозчик FlixBus. Для этого выделят автобусы немецкой марки Setra 2014-2015 годов выпуска в цветах бренда.

Первый автобусный маршрут соединит Одессу с чешским городом Пльзень. При этом автобус будет следовать через Тернополь, Львов, Краков и Прагу.

Цена билетов на первые несколько рейсов стартует от 299 гривен – от Одессы до конечного пункта.

В планах европейского перевозчика – организовать также маршруты из Одессы в Литву.

Фото: zaodessu.com.ua

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