Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы выгнали двоих криминальных “смотрящих” (видео)

Из Одессы выгнали двоих криминальных “смотрящих” (видео)

В Одессе задержали двоих мужчин, которые попали в поле зрения полиции в ходе расследования дела о вымогательстве. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Эти люди оказались выходцами из Закавказья, 24 и 29-ти лет. Они были так называемыми “смотрящими” – действовали в интересах криминальных авторитетов, который на данный момент находятся в местах лишения свободы.

Как выяснилось, мужчины находились в Украине с нарушением миграционного законодательства. В связи с чем их выдворили из Украины и запретили въезд в ближайшие три года.

Напомним, что летом в Турции убили Лоту Гули – главаря банды из Одесской области 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить