Из Одессы выгнали двоих криминальных “смотрящих” (видео)

В Одессе задержали двоих мужчин, которые попали в поле зрения полиции в ходе расследования дела о вымогательстве.

Эти люди оказались выходцами из Закавказья, 24 и 29-ти лет. Они были так называемыми “смотрящими” – действовали в интересах криминальных авторитетов, который на данный момент находятся в местах лишения свободы.

Как выяснилось, мужчины находились в Украине с нарушением миграционного законодательства. В связи с чем их выдворили из Украины и запретили въезд в ближайшие три года.

Напомним, что летом в Турции убили Лоту Гули – главаря банды из Одесской области