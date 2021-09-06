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Из Одессы могут построить новую скоростную железную дорогу через Киев до Польши

Из Одессы могут построить новую скоростную железную дорогу через Киев до Польши

Планы постройки новой железной дороги из Одессы в Киев, а потом и до польской границы озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США.

Об этом сообщает «Пассажирский транспорт».

Обойдется проект, если за него возьмутся, в 630 миллионов долларов. В США Зеленский добивался того, чтобы его взялись финансировать американские инвесторы.

Это должна быть скоростная электрифицированная железная дорога с колеей 1435 мм (так называемая «евроколея», более узкая, чем та, что используется сейчас в Украине). Для нее также планируют приобрести 22 новых локомотива.

Подобный проект озвучивали в то время, когда министром транспорта был Владимир Омелян. Но уже в этом году в правительстве заявили, что отказываются от проекта, так на него нет средств.

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Сколько будет стоить новая железная дорога Одесса — Киев?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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