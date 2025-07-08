внимание розыск

Ключевые моменты:

  • Приметы Артема Стоянова;
  • Приметы Вероники Пшеничной;
  • Приметы Евы Журавлевой;
  • Приметы Виктории Журавлевой;
  • Приметы Екатерины Подымовой;
  • Приметы Даниила Шишкина.

Из одесского приюта сбежали сразу шесть подростков

Приметы Артема Стоянова: рост примерно 150 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения.

Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы «Т».

Был одет в серые шорты и футболку.

Приметы Вероники Пшеничной: рост примерно 160 см, худощавого телосложения, черные волосы.

Особые приметы: в губе пирсинг.

Была одета в черные шорты, топ и рубашку.

Приметы Евы Журавлевой: рост примерно 172 см, темно-русые волосы, плотного телосложения.

Особые приметы: пирсинг в носу.

Была одета в светлые спортивные штаны и футболку.

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Приметы Виктории Журавлевой: рост примерно 167 см, светло-русые волосы с красными прядями, плотного телосложения.

Была одета в черные шорты и светлую футболку.

Приметы Екатерины Подымовой: рост примерно 160 см, темно-русые волосы со светлыми прядями, худощавого телосложения.

Была одета в белые брюки и черную футболку.

Приметы Даниила Шишкина: рост примерно 170 см, среднего телосложения, черные волосы.

Был одет в черные шорты и футболку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, в полиции просят сообщить по номеру телефона (048) 779 49 62 или на спецлинию 102.

Ранее одесские полицейские поблагодарили за гражданскую сознательность подростков, которые не поддались на вербовку российских спецслужб.

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