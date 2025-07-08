Из одесского приюта сбежали сразу шесть подростков

Ключевые моменты:
- Приметы Артема Стоянова;
- Приметы Вероники Пшеничной;
- Приметы Евы Журавлевой;
- Приметы Виктории Журавлевой;
- Приметы Екатерины Подымовой;
- Приметы Даниила Шишкина.
Приметы Артема Стоянова: рост примерно 150 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения.
Особые приметы: шрам на правой щеке в виде буквы «Т».
Был одет в серые шорты и футболку.
Приметы Вероники Пшеничной: рост примерно 160 см, худощавого телосложения, черные волосы.
Особые приметы: в губе пирсинг.
Была одета в черные шорты, топ и рубашку.
Приметы Евы Журавлевой: рост примерно 172 см, темно-русые волосы, плотного телосложения.
Особые приметы: пирсинг в носу.
Была одета в светлые спортивные штаны и футболку.
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Приметы Виктории Журавлевой: рост примерно 167 см, светло-русые волосы с красными прядями, плотного телосложения.
Была одета в черные шорты и светлую футболку.
Приметы Екатерины Подымовой: рост примерно 160 см, темно-русые волосы со светлыми прядями, худощавого телосложения.
Была одета в белые брюки и черную футболку.
Приметы Даниила Шишкина: рост примерно 170 см, среднего телосложения, черные волосы.
Был одет в черные шорты и футболку.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, в полиции просят сообщить по номеру телефона (048) 779 49 62 или на спецлинию 102.
Ранее одесские полицейские поблагодарили за гражданскую сознательность подростков, которые не поддались на вербовку российских спецслужб.