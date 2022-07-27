Итоги дня в Украине и в Одесской области: для коллаборантов и предателей уже готовы «чудесные места» (видео)

Сегодняшний день, среда, 27 июля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было. И в настоящее время обстановка спокойная. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Также Марченко рассказал, что после ночного удара по Антоновскому мосту оккупационные власти Херсона, по всей видимости, задумались о смене места проживания и с перепугу даже сбили свой боевой вертолет.

«Но в Украине о них уже подумали и подготовили чудесные места для пожизненного пребывания в тюрьме. Поэтому после освобождения Херсонской области с нетерпением ждем этих предателей»,

– сообщил глава Одесской ОВА.

Кроме того, он припомнил, что, как показывает история, коллаборантов, как и своих же военных, россия всегда бросает на произвол судьбы.

«И поэтому не удивлюсь, если, отступая, дырки в разрушенном мосту россияне будут затыкать этими самыми коллаборантами»,

– добавил Марченко.