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Итоги дня в Одесской области: «стоп» пропаганде врага и участь русских кораблей в Измаиле (видео)

Итоги дня в Одесской области: «стоп» пропаганде врага и участь русских кораблей в Измаиле (видео)

Сегодняшний день, 7 апреля 2022 года, выдался спокойным для Одессы и Одесской области – обстрелов не было.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

Как рассказал Марченко, в области готовятся отключить от эфира российские каналы которые транслируются по спутнику на юге Украины.

«Мы не допустим вражеской пропаганды и работы вражеской разведки на Одесчине»,

– сказал глава военной администрации.

Кроме того, он рассказал, что корабли под флагом рф, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в Измаиле, будут изъяты в пользу государства после того как соответствующее решение одобрит Кабмин.

Также Марченко напомнил о значимой для одесситов дате: 10 апреля, Дне освобождения Одессы от фашистских захватчиков – и призвал воздержаться в этот день от массовых мероприятий возле памятных мест

«Прошу с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Сейчас они важны как никогда»,

– добавил глава ОВА.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в полиции Одесской области призвали одесситов не собираться массово возле памятных мест в День освобождения Одессы от нацистских захватчиков 10 апреля.

Фото: ATR.UA

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Редакция ПРОФИЛЬ

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