Одесситов просят не проводить массовые собрания 10 апреля

В полиции Одесской области призвали жителей города не собираться массово возле памятных мест в День освобождения Одессы от нацистских захватчиков 10 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Горожан попросили с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. Причина этих мер — военное положение в стране в связи в вооруженным вторжением российской федерации. Агенты врага могут использовать памятные даты, связанные со Второй мировой войное для организации провокаций.

— Приближается значимая для нас дата – День освобождения нашего героического города от фашистских захватчиков ХХ века.

Каждый год в этот день все мы собирались вместе возле памятных мест, чтобы отдать честь героям, которые добыли в борьбе для нас, своих потомков, право жить в свободной стране, под мирным небом над головой.

Кто бы мог представить, что в ХХІ веке мы с вами будем защищать наш город от новой волны агрессии, так называемого, «русского мира». И, как выяснилось, эти оккупанты еще более жестокие и коварные. Им нет веры ни в чем: они не соблюдают свои слова, международные правила ведения войны – абсолютно ничего. Единственное, на что они способны – цинично разрушать все, что им не принадлежит, и коварно убивать мирных людей.

Призываем вас не собираться массово возле памятных мест в честь освободителей Одессы. Ведь чествование подвига освободителей родного города – в нашей памяти, душах, сердцах, в гарантии нашей будущей в мирной и свободной стране», — говорится в сообщении.

10 апреля Одесса отмечает праздник освобождения города от немецко-румынских войск во время Второй мировой войны. В этот день одесситы традиционно приходят к памятникам содатам Второй мировой, чтобы почтить их память и возложить цветы. Два самых популярных места, где в Одессе чтут память освободителей — это Аллея Славы с памятником Неизвестому матросу и площадь 10 апреля.