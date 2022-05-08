Итоги дня в Одесской области: «прилет» в жилой дом и разбитая подстанция (видео)

Сегодня, 8 мая 2022 года, рашистские агрессоры в очередной раз ударили по Одесской области ракетами. О том, к каким последствиям это привело, рассказал глава областной военной администрации Максим Марченко в вечернем видеообращении.
По данным главы ОВА, нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить четыре ракеты.
К сожалению, было попадание в жилой дом, в результате была ранена девушка. Где именно это случилось Марченко не уточнил.
Кроме того, в Болградском районе разрушена подстанция, и в итоге без света остались шесть населенных пунктов.
Также повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области.
«Вот такой вот День памяти и примирения. Вот такое «примирение» по-российски. Именно таким видит «мир» российская сволочь. Не имея возможности подкорить Одесчину, враг пытается уничтожить ее ракетными ударами. Но одесситы – несокрушимые люди. И мы обязательно победим. Все будет Украина!»,
– резюмировал глава ОВА.
Как сообщалось ранее, три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а две другие угодили в жилой район, разрушив зоны отдыха. В частности, пострадал ресторан на 16-й станции Фонтана.
Отметим, что враг терроризирует Одессу и область ракетами уже двое суток.