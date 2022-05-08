Новости Одессы и Одесской области

Итоги дня в Одесской области: «прилет» в жилой дом и разбитая подстанция (видео)

Итоги дня в Одесской области: «прилет» в жилой дом и разбитая подстанция (видео)

Сегодня, 8 мая 2022 года, рашистские агрессоры в очередной раз ударили по Одесской области ракетами. О том, к каким последствиям это привело, рассказал глава областной военной администрации Максим Марченко в вечернем видеообращении.

По данным главы ОВА, нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить четыре ракеты.

К сожалению, было попадание в жилой дом, в результате была ранена девушка. Где именно это случилось Марченко не уточнил.

Кроме того, в Болградском районе разрушена подстанция, и в итоге без света остались шесть населенных пунктов.

Также повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области.

«Вот такой вот День памяти и примирения. Вот такое «примирение» по-российски. Именно таким видит «мир» российская сволочь. Не имея возможности подкорить Одесчину, враг пытается уничтожить ее ракетными ударами. Но одесситы – несокрушимые люди. И мы обязательно победим. Все будет Украина!»,

– резюмировал глава ОВА.

Как сообщалось ранее, три ракеты, выпущенные с самолетов со стороны Черного моря, были направлены на Одессу. Одну сбили силы противовоздушной обороны, а две другие угодили в жилой район, разрушив зоны отдыха. В частности, пострадал ресторан на 16-й станции Фонтана.

Отметим, что враг терроризирует Одессу и область ракетами уже двое суток.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить