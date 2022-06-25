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Итоги дня в Одесской области и Украине: «благодарочка» рашистов за кандидатство в ЕС (видео)

Итоги дня в Одесской области и Украине: «благодарочка» рашистов за кандидатство в ЕС (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги сегодняшнего дня, субботы, 25 июня 2022 года.

Как отметил глава ОВА, сегодняшний день прошел в Одессе и области спокойно – обстрелов не было.

Между тем, ранее враг провел массированный ракетный удар по разным областям Украины при помощи стратегической авиации.

«Было выпущено десятки ракет, разрушено много объектов инфраструктуры. Вот так россия пытается отплатить нам за кандидатство в Европейский союз. Ко всем возможным способам пытается уничтожить наш экономический потенциал»,

– отмечает Марченко.

Но, добавил глава ОВА, процесс вступления (Украины в ЕС) уже запущен и никакие ракетные удары его не остановят. А кандидатство уже сейчас дает Украине доступ к европейским программам развития и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Таким образом, наша победа – это лишь вопрос времени, уверен Марченко.

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