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Для укрепления морской обороны Одессы США пришлют катера и “Гарпуны”

Для укрепления морской обороны Одессы США пришлют катера и “Гарпуны”

Стало известно о новом пакете военной помощи от США Украине. Среди прочего в него входят 18 судов и 2 пусковых установки противокорабельных ракет.

Об этом сообщил сайт американского министерства обороны.

Общая стоимость предоставляемой помощи в новом пакете составляет $450 млн. В него войдут 18 патрульных катеров для защиты и контроля Одессы и других прибрежных позиций вблизи города. 

«В основном они предназначены для защиты русел рек и позволяют Украине сохранять контроль над руслами рек. Их также можно использовать… в близлежащих прибрежных районах», — заявил представитель Пентагона.

Два плавсредства из 18-ти, это 35-футовые небольшие речные суда; шесть —  40-футовые морские боевые корабли; и десять 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark.

«Это поможет украинцам защищать Одессу и другие позиции на побережье Черного моря», — сказал американский чиновник.

Также в пакет помощи войдут две пусковые установки противокорабельных ракет “Гарпун”, смонтированные на автомобильном шасси и четыре установки РСЗО HIMARS.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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