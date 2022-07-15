Итоги дня: три ракеты по области и подорвавшийся на мине пляжник

Герои наших дней: как офицер Дмитрий Чавалах побратимов спас У него мужественные и одновременно хорошие глаза и четко поставленная речь. Он – хорошо обученный и «обстрелянный» офицер, умеющий грамотно и доступно выражать свои мысли и переживания.

Уже 24 февраля, в самом начале войны, уроженец села Соколовка, Ярмолинецкого района Хмельницкой области старший лейтенант Дмитрий Чавалах вел тяжкий бой с рашистами и ценой собственного ранения помог своим побратимам выйти из окружения. А потом три месяца залечивал раны, скрываясь на оккупированной территории…

«Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов о героях этой войны. ПОДРОБНЕЕ

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