Итоги дня: три ракеты по области и подорвавшийся на мине пляжник

В пятницу, 15 июля, российские войска продолжили атаковать Одесскую область ракетами. А на пляже в Затоке от взрыва морской мины погиб молодой мужчина.
Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Противник нанес удар по области тремя ракетами. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет,
— сообщил глава ОВА.
Еще Максим Марченко высказался о нарушителях запрета на посещение пляжей и купания там.
Проигнорировав запрет на купание, сегодня в море на мине подорвался местный житель. Это очередной случай, который, к сожалению, демонстрирует нежелании некоторых особ выполнять правила безопасности. За что люди платят собственной жизнью,
— сказал он.
Напомним, что сегодня в пгт. Затока молодой человек пошел купаться на местный пляж. Там он подорвался на мине. Взрывом ему оторвало голову.