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Итоги дня: три ракеты по области и подорвавшийся на мине пляжник

Итоги дня: три ракеты по области и подорвавшийся на мине пляжник

В пятницу, 15 июля, российские войска продолжили атаковать Одесскую область ракетами. А на пляже в Затоке от взрыва морской мины погиб молодой мужчина.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Противник нанес удар по области тремя ракетами. Одна ракета была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет,

— сообщил глава ОВА.

Еще Максим Марченко высказался о нарушителях запрета на посещение пляжей и купания там.

Проигнорировав запрет на купание, сегодня в море на мине подорвался местный житель. Это очередной случай, который, к сожалению, демонстрирует нежелании некоторых особ выполнять правила безопасности. За что люди платят собственной жизнью,

— сказал он.

Напомним, что сегодня в пгт. Затока молодой человек пошел купаться на местный пляж. Там он подорвался на мине. Взрывом ему оторвало голову.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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