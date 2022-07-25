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Итоги дня от Максима Марченко: глава области передал «привет» лаврову

Итоги дня от Максима Марченко: глава области передал «привет» лаврову

Министр иностранных дел россии лавров заявил, что соглашение про вывоз зерна на запрещает россии наносить удары по портам. Марченко жестко ответил на это.

Свое обращение Максим Марченко начал с традиционного уже: «Добрый вечер Одещина. В области все спокойно, обстрелов не было».

А дальше уже как следует прошелся по лаврову:

«Министр иностранных дел россии, комментирую удары по одесскому порту, сегодня заявил,что им ничего не мешает продолжать свою так называемую спецоперацию. Вот так важная новость. А нам все еще ничего не мешает продолжать уничтожать российских солдат. И мы буем делать это до последнего оккупанта. Вот это точно им помешает!»

Напомним, что лавров оправдался за удары по Одесскому порту на следующий день после подписания соглашения по «зерновому коридору». Пособник путина заявил, что в этой сделке нет ничего, что могло бы помешать продолжению «спецоперации», то бишь войны против Украины.

Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, по которым ударила россия, никаких препятствий для вывоза зерна Россия не создавала — заявил лавров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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