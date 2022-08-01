Итоги дня: какой вред принесли Одессе «Искандеры» и какая польза от разблокировки порта

Вчерашний ракетный удар по Одесскому району не принес жертв и разрушений. А вот начало экспорта зерна морем для Одесской области принесет много хорошего.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

По его словам, обстрел 31 июля Одесской области Искандерами ущерба не причинил:

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Одесскому району. К счастью, пострадавших и разрушениям нет.

Зато разблокировка портов Большой Одессы принесла пользу, причем двойную.

Сегодня в море вышло первое судно с зерновыми на экспорт. Это важный шаг для улучшения не только экономики Одесщины, но и Украины в целом,

— сказал Марченко

По его словам, наладка поставок зерна позволяет планировать посевную. Благодаря этому мы можем реализовать остатки зерновых, которые могли просто испортиться на складах и обеспечить работу аграрных предприятий области.

Благодарю министерство инфраструктуры Украины, а также все международные партнеры и организации, которые присоединились к разблокированию портов. Это действительно тяжелая и кропотливая работа, но я уверен, что конечный результат того стоит,

— подытожил глава области.

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