Итоги дня: Глава МИДа Греции после посещения Одессы подаст заявление в Гаагский трибунал

12 июля Одессу посетил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Увидев последствия ракетных ударов по области он решил заявить о военных преступлениях россии в Гаагский международный трибунал. И пообещал содействовать включению Одессы в список всемирного наследия.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

За преступления в Одессе и всей Украине россию ждет международный трибунал

По его словам, греческого министра познакомили с последствиями российских ракетных ударов по Одесской области.

У Украины есть мощная международная поддержка со стороны правительства Греции. Именно по этому завтра в Гаагском суде будет рассмотрено заявление министра иностранных дел Греции о расследовании военных преступлений России, какие они совершили не только в Мариуполе и Одесской области, где проживает большая греческая диаспора, но и по всей Украине.

Рано или поздно, российские нелюди заплатят за все те преступления, какие они совершили против нашего народа. А с поддержкой международного сообщества мы обязательно привлечем каждого оккупанта к ответственности,

— заявил Марченко.

Одесса все ближе к включению в список всемирного наследия

Также Никос Дендиас встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Главной темой их встречи стала поддержка греческого правительства в вопросе признания Одессы часть всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нашу кандидатуру на принятие в Основной список поддерживает огромное количество стран и городов, в том числе и Греция. Я знаю, что у Вас, господин министр, колоссальный опыт во взаимодействии с ЮНЕСКО, поэтому я благодарю Вас за поддержку,

— сказал Труханов.

Никос Дендиас отметил, что в Одессе великолепная архитектура, которая заслуживает принятия в список:

Я благодарю Вас за то, что Вы занимаетесь этим вопросом и со своей стороны обещаю поддержку. Мы обязаны сохранить уникальное наследие,

— добавил министр

Отметим, что сегодня, несмотря на то что несколько раз объявлялась воздушная тревога, ракетных обстрелов Одесской области не было.

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