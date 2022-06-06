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Итоги 6 июня на Одесчине: спокойный день и «респект» журналистам (видео)

Итоги 6 июня на Одесчине: спокойный день и «респект» журналистам (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, как повелось в военное время, подвел итоги сегодняшнего дня, 6 июня 2022 года, 103-го дня войны против рашистских захватчиков.

Как отметил глава ОВА, сегодняшний день прошел в Одесской области спокойно – обстрелов не было. Но при этом стоит отметить, что вероятность нанесения ракетных ударов как по нашему региону, так и по Украине в целом остается еще очень высокой.

Также Марченко напомнил, что сегодня в Украине отмечается День журналиста.

«Когда россия начала полномасштабное вторжение, журналисты показали всему миру ужасы войны, привлекли внимание мирового сообщества. Благодаря им мир увидел истинное лицо «русского мира», и мы получили мировую поддержку в нашей тяжелой борьбе. Рискуя жизнью, под обстрелами они работают в самых горячих точках фронта для того, чтобы мировое сообщество видело и помнило, какова цена независимости»,

– сказал глава Одесской военной администрации и поблагодарил журналистов за их профессионализм, мастерство и преданность делу.

Статья по теме: О журналистах «Одесской жизни», ушедших защищать Украину

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