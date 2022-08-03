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Итоги 3 августа в Одессе: задержан агент ФСБ, руководивший целой сетью предателей (видео)

Итоги 3 августа в Одессе: задержан агент ФСБ, руководивший целой сетью предателей (видео)

Показательно, что СБУ задержала организатора агентурной российской сети возле здания облгосадминистрации. Он лично проводил разведку перед возможным нападением или ракетным ударом.

О задержании агента ФСБ в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что сегодня служба безопасности Украины провела операцию по задержанию агента ФСБ россии, который управлял агентурной сетью и обеспечивал врага информацией про стратегические объекты, а также центры принятия решений и объекты критической инфраструктуры на территории Одесской области.

Для выполнения заданий агрессора он привлекал жителей других регионов, которые получали за это денежное вознаграждение. Но рано или поздно все предатели и российские агенты все равно будут найдены. Спасибо Службе безопасности Украины за безупречную работу,

— рассказал Марченко.

«Одесская Жизнь» уже писала сегодня о задержании агента ФСБ по кличке «профессор», одессита, создавшего агентурную сеть и лично проводившего разведку возле зданий Одесской облгосадминистрации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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