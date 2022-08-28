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Итоги 28 августа: ракета, выпущенная по Одессе, ударила по самим россиянам – роспаблики

Итоги 28 августа: ракета, выпущенная по Одессе, ударила по самим россиянам – роспаблики

Вечером 28 августа в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Вскоре появилась информация о выпущенной ракете. А потом российские паблики сообщили о падении ракеты на территории Крыма.

Эту удивительную историю рассказал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Очень интересная информация пришла из временно оккупированного Крыма. Касается она непосредственно последней воздушной тревоги , которая только что прозвучала в Одессе и в Одесском регионе. Местные паблики сообщили, во первых, что москали запустили по украине ракету «Оникс». Точнее пытались запустить, а она взяла и где-то там упала. Одновременно прозвучали взрывы на мысе Фиолент. Это совпало с  отбоем тревоги в Одессе и Одесском регионе,

— сообщил представитель ОВА

Я понимаю, что война  — это путь обмана и совершенно ясно, что россияне могут вбрасывать ту или иную информацию, чтобы дезориентировать нас, нашу разведку и наши вооруженные силы. Ну а если все же этот факт подтвердится, это не может не радовать. Если даже ракеты поворачиваются против тех, кто их запускает. Это приятная новость,

— сказал Братчук.

А руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что командиры оккупационных войск, похоже, почувствовали что-то неладное и эвакуируют свои семьи назад в россию из Крыма.

Не удивлюсь, если свое решение они объяснят тем, что их загипнотизировала Служба безопасности Украины вместе с бабушкой в москве, которая сожгла автомобиль замначальника генштаба российской армии,

— пошутил он.


Справка: 27 августа в Москве сожгли машину замначальника управления генштаба рф евгения секретарева. Задержали за это 65-летнюю пенсионерку. Во время задержания она уверенно произносила: «Азов — сила». В россии поступок женщины объяснили тем, что ее заипнотизировала СБУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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