Итоги 25 сентября: атака дронов и как одесситы помогают врагу

Ранним утром 25 сентября российские беспилотники-камикадзе нанесли очередной удар по Одессе. При этом многие горожане ведут себя безответственно, выкладывая в интернет фото последствий.

Об этом в своем видеообращении рассказал гачальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что сегодня утром враг атаковал город Одессу дронами. Три из них попали в админздание в центре города. К счастью пострадавших нет. Один дрон был уничтожен подразделения противовоздушной обороны.

Глава области акцентировал также внимание на том, что многие одесситы снимают фото и видео последствий вражеских атак и тут же выкладывают их в интернет. Так враг сразу узнает о результатах атаки. Поэтому Марченко напомнил о запрете проводить такие съемки и ответственности за них:

К сожалению, кое-кто продолжает игнорировать распоряжение не фотографировать места попадания. Поэтому почти одновременно с ударами фото мест попадания оказываются у вражеской разведки и в российских телеграм-каналах. Напоминаю про ответственность перед законом, которая ждет тех кто сливает фото последствия ударов. Делая это, вы помогает врагу убивать наших граждан.