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Итоги 19 апреля в Одесской области: плюс один сбитый беспилотник и беглые русские командиры (видео)

Итоги 19 апреля в Одесской области: плюс один сбитый беспилотник и беглые русские командиры (видео)

Сегодняшний день, вторник, 19 апреля 2022 года, оказался спокойным днем для Одессы и Одесской области: вражеских обстрелов не было. Чем еще запомнился этот день, рассказал в вечернем видеообращении глава Одесской областное военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

По данным ОВА, сегодня утром наши подразделения противовоздушной обороны сбили еще один российский беспилотник «Орлан-10» (к слову, уже третий за последние дни).

«Может, оккупантам уже стоит задуматься, готовы ли они и далее терять свою технику и пилотов в небе Одесчины?»,

– задается вопросом Марченко.

Также он сообщил, что враг начал наступление на востоке и юге страны, но украинские воины надежно держат оборону на всех рубежах. При этом многие командиры российской армии бросают своих подчиненных на произвол судьбы и сбегают с поля боя.

«Продолжайте в том же духе: чем больше вас сбежит сейчас, тем меньше вашим семьям будут приходить останки российской армии в пакетах»,

– говорит глава ОВА.

Помимо этого, Марченко напомнил, что с 20 апреля 2022 года комендартский час в Одесском регионе будет начинаться на час позже – в 22:00.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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