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Итоги 16 апреля в Одесской области: обстрелов не было, а Приднестровье воевать не хочет (видео)

Итоги 16 апреля в Одесской области: обстрелов не было, а Приднестровье воевать не хочет (видео)

Сегодняшний день, суббота, 16 апреля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области хоть и не без тревог, но под контролем. Ракетных обстрелов, к счастью, не было. Тем не менее, вероятность их нанесения с территории оккупированного Крыма остается достаточно высокой.

Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Кроме того, Братчук рассказал о ситуации в Приднестровье, откуда ранее ожидали вероятного нападения на Одесский регион.

«Сегодня мы отмечаем, что вероятность того, что российский оккупационный корпус из так называемого Приднестровья будет предпринимать какие-либо действия против Украины и наших Вооруженных сил и прочих сил обороны, очень низкая. Приднестровье не хочет идти воевать… И там видят успехи украинского войска в бою»,

– отмечает спикер ОВА.

 

Доброго вечора, ми з Одеси!

Рівень підготовленості Сил оборони мінімізував рівень ризиків дій ворога з боку Придністров’я — тимчасово окупованої росією території Молдови.

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 16 апреля 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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