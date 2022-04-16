Итоги 16 апреля в Одесской области: обстрелов не было, а Приднестровье воевать не хочет (видео)

Сегодняшний день, суббота, 16 апреля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области хоть и не без тревог, но под контролем. Ракетных обстрелов, к счастью, не было. Тем не менее, вероятность их нанесения с территории оккупированного Крыма остается достаточно высокой.