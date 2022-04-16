Итоги 16 апреля в Одесской области: обстрелов не было, а Приднестровье воевать не хочет (видео)

Сегодняшний день, суббота, 16 апреля 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области хоть и не без тревог, но под контролем. Ракетных обстрелов, к счастью, не было. Тем не менее, вероятность их нанесения с территории оккупированного Крыма остается достаточно высокой.
Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Кроме того, Братчук рассказал о ситуации в Приднестровье, откуда ранее ожидали вероятного нападения на Одесский регион.
«Сегодня мы отмечаем, что вероятность того, что российский оккупационный корпус из так называемого Приднестровья будет предпринимать какие-либо действия против Украины и наших Вооруженных сил и прочих сил обороны, очень низкая. Приднестровье не хочет идти воевать… И там видят успехи украинского войска в бою»,
– отмечает спикер ОВА.
Доброго вечора, ми з Одеси!
Рівень підготовленості Сил оборони мінімізував рівень ризиків дій ворога з боку Придністров’я — тимчасово окупованої росією території Молдови.
Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 16 апреля 2022 г.
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