Итоги 13 июня в Одесской области: спортивные успехи и тяжкие бои (видео)

Сегодняшний день, понедельник, 13 июня 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно и без обстрелов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, глава ОВА поделился приятной новостью: на Кубке Испании по вольной борьбе спортсмены из Одесской области заняли первое место, завоевав 7 золотых и одну бронзовую медаль.

Тем временем в соседней области продолжаются ожесточенные бои. Наши воины постепенно оттесняют врага в сторону Херсона.

Напомним, сейчас в Черном море находится четыре надводных ракетных корабля и одна подводная лодка, а также три больших десантных корабля. На борту всех этих кораблей находится в общей сложности 36 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».