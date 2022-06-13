В Черном море курсируют 3 вражеских десантных корабля, – Одесская ОВА

Ночь на понедельник, 13 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области немного нервно – под сигналы воздушной тревоги, но главное – обстрелов не было. Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Как рассказал Братчук, в Черном море немного перегруппировался флот рф – теперь там находится четыре надводных ракетных корабля и одна подводная лодка, а также три больших десантных корабля. На борту всех этих кораблей находится в общей сложности 36 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Таким образом, подчеркивает спикер ОВА, угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой. И поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Кроме того, Братчук напоминает: в регионе продолжается контрдиверсионная операция, и снова есть соответствующие позитивные результаты. Детали в военной администрации сообщат немного позже.