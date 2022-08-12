Письма от главы Одесской ОВА Марченко оказались фейком

Многие жители области, особенно руководители предприятий, получили электронное письмо за подписью Максима Марченко с просьбой оказать помощь ВСУ. Это письмо поддельное.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

По информации от ОВА, в личные сообщения многих руководителей предприятий, частным лицам и по электронным адресам компаний и организаций, в очередной раз, поступает фейковое письмо-обращение якобы от Одесской областной военной администрации (на фото) за подписью Максима Марченко, с просьбой принять участие в программе гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины.

Официально заявляем, что этот документ – фейк! Ни Максим Марченко, ни Одесская ОВА не участвуют ни в каких программах по сбору средств и не посылают подобных писем.

В Одесской областной ОВА просят обо всех обнаруженных подобных случаях оперативно сообщать в полицию.