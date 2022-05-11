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Итоги 11 мая: Одесскую область обстреляли ракетами, есть ли у россии силы для атаки Одессы?

Итоги 11 мая: Одесскую область обстреляли ракетами, есть ли у россии силы для атаки Одессы?

По территории Одесской области рф нанесла 11 мая удар двумя ракета. Одна из них была сбита, вторая ущерба не принесла.

Итоги среды 11 мая в Одесском регионе представил в своем видеообращении руководитель Одесской военной администрации Максим Марченко.

«Сегодня днем враг нанес очередной ракетный удар по нашей области.  К счастью, пострадавших и разрушений нет. Но повышенная угроза ракетных ударов все равно остается. Враг старается уничтожить нашу критическую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным ее дельнейшее использование. Однако подразделения противовоздушной обороны всегда готовы защитить Одесскую область от вражеских атак», — сообщил он.

Также Максим Марченко рассказал, что в соседней (Николаевской – ред.) области продолжаются напряженные боевые действия. Но у врага нет достаточных сил и средств для ведения наступательных действий. Также наблюдается низкий моральный дух оккупационных войск, что уменьшает вероятность наступления.  Потому все они будут уничтожены.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о сбитой сегодня над морем российской крылатой ракете.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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