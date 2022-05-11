Попытка обстрелять Одессу не удалась: ракеты сбили над море

Нанести очередной ракетный удар по Одесской области попытались российские агрессоры днем 11 мая. Украинское ПВО сбило ракету над морем, на подлете к региону.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ЮГ.

«По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Из вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО», — сказано в сообщении сил обороны Юга.

Напомним, что вчера днем враг в четвертый раз атаковал ракетой мост через Днестровский лиман в Затоке.

Гораздо худшим в плане обстрелов оказались 8 и 9 мая. 8 мая противник атаковал ракетами Одесский регион 9 раз. Досталось в основном области. В частности, без электричества остался город Арциз.

9 мая главной целю стала сама Одесса. В результате попаданий ракет был уничтожен Торговый центр «Ривьера» и склады готовой товарной продукции площадью 1200 кв. м. В результате этой атаки один человек погиб и пятеро были ранены.

Как сообщают украинские силы обороны, опасность дальнейших ракетных атак остаётся высокой.