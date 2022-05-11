Новости Одессы и Одесской области

Попытка обстрелять Одессу не удалась: ракеты сбили над море

Попытка обстрелять Одессу не удалась: ракеты сбили над море

Нанести очередной ракетный удар по Одесской области попытались российские агрессоры днем 11 мая. Украинское ПВО сбило ракету над морем, на подлете к региону.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ЮГ.

«По Одесщине нанесен очередной ракетный удар. Из вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которая над морем метко сбита силами ПВО», — сказано в сообщении сил обороны Юга.

Напомним, что вчера днем враг в четвертый раз атаковал ракетой мост через Днестровский лиман в Затоке.

Гораздо худшим в плане обстрелов оказались 8 и 9 мая. 8 мая противник атаковал ракетами Одесский регион 9 раз. Досталось в основном области. В частности, без электричества остался город Арциз.

9 мая главной целю стала сама Одесса. В результате попаданий ракет был уничтожен Торговый центр «Ривьера» и склады готовой товарной продукции площадью 1200 кв. м. В результате этой атаки один человек погиб и пятеро были ранены.

Как сообщают украинские силы обороны, опасность дальнейших ракетных атак остаётся высокой.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить