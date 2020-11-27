История с тонущим буксиром “Аметист” в Черноморске заинтересовала полицию

Полиция начала расследование загрязнения Черного моря нефтепродуктами со спасательного буксира “Аметист” в Черноморске Одесской области.

Информацию об этом правоохранители почерпнули в интернет-изданиях и социальных сетях, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия по статье Уголовного кодекса “Загрязнение моря”.

Как сообщалось ранее, в поселке Александровке близ Черноморска на причале МПСС тонет судно этого ведомства «Аметист». По данным СМИ, буксир начал уходить под воду вчера днем, 25 ноября. Также сообщалось о разливе нефтепродуктов вокруг тонущего буксира.

Эту информацию опровергли в Администрации морпортов Украины, а вот в Государственной экологической инспекции в Одесской области – подтвердили.