«Делфи» два? Под Одессой тонет судно спасателей

Недалеко от города Черноморска, в поселке Александровке Одесской области на причале Морской поисково-спасательной службы (МПСС) тонет судно этого ведомства «Аметист».

Как пишет «Думская», ссылаясь на данные МПСС, буксир начал уходить под воду вчера, 25 ноября, примерно в 16:00. Также сообщается о разливе нефтепродуктов вокруг тонущего буксира.

По состоянию на 23:00 25 ноября, персонал базы пытался откачать воду из отсеков, но локализовать аварию не удалось.

По словам спасателей, на стоянке в Александровке несколько лет подряд неизвестные воровали металл – снимали с находящихся у причалов судов водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, его длина 58 м, ширина 12,6 м, осадка 4,5 м. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе МПСС.

Фото: Думская