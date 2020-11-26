Информацию о тонущем под Одессой судне назвали недостоверной

В Администрации морского порта Черноморска Одесской области опровергли информацию о судне Морской поисково-спасательной службы, которое якобы тонет у причала в поселке Александровке.

Соответствующее заявление обнародовано на странице ведомства в Facebook.

«Администрация морского порта Черноморск официально сообщает, что информация, которая накануне появилась в СМИ о морской буксир «Аметист», который якобы тонет в акватории морского порта Черноморск, и по разлива нефтепродуктов, связанных с этим судном, не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

В пресс-службе КП «Морская поисково-спасательная служба» (МПСС) в свою очередь заявили, что стали «объектом клеветнической информационной атаки» некоторых интернет-ресурсов, и информация о якобы тонущем судне – недостоверная.

Между тем, как пишет УНН, ссылаясь на информацию местного судоремонтного завода, с буксиром «Аметист» действительно происходят проблемы и зафиксировано загрязнение акватории.

«По имеющейся у инспекции информации, действительно происходят проблемы с буксиром «Аметист». У нас есть информация, что непосредственно Ильичевский судоремонтный завод видит загрязнения акватории, но при всем том, АМПУ отказывается и отрицает факты. Сейчас инспекцией подготовлены запросы и в АМПУ, и в пограничную службу – для опровержения или подтверждения фактов», – цитирует издание председателя комиссии по ликвидации Государственной экологической инспекции в Одесской области Анну Матвиенко.

Более подробную информацию о том, что на самом деле происходит в акватории, она обещала предоставить сегодня после обеда.

Как сообщалось ранее, в поселке Александровке близ Черноморска на причале МПСС тонет судно этого ведомства «Аметист». По данным СМИ, буксир начал уходить под воду вчера днем, 25 ноября. Также сообщалось о разливе нефтепродуктов вокруг тонущего буксира.

Фото: 34.ua