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История Одессы: защитники города задержали продвижение 18 дивизий

История Одессы: защитники города задержали продвижение 18 дивизий

16 октября 1941 года была завершена эвакуация последнего эшелона оборонявших от немецко-фашистских захватчиков Одессу войск.

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В половине шестого утра последний корабль, под прикрытием кораблей Черноморского флота и авиации, отошел от причала и взял курс на Севастополь. Однако румынские войска вошли в Одессу только вечером, так как их командование опасалось, что город превращен в ловушку.

В течение 73 дней — с 5 августа 1941 года — защитники Одессы задерживали продвижение войск вермахта. Перед ними стояла задача: «сковать как можно больше вражеских войск, измотать их, нанести сокрушительные удары по их живой силе и технике».

Защитники выполнили свою задачу, замедлив продвижение 18 дивизий немецко-румынских войск. А 4-я румынская армия после окончания боев за Одессу была вывезена в Румынию на переформирование, на которое понадобилось два месяца. За время обороны Одессы погибло 15 тысяч 578 защитников города и 24 тысячи 690 человек было ранено.

Благодаря обороне Одессы были эвакуированы многие жители города, а также культурные и материальные ценности: промышленное оборудование, топливо, железнодорожные составы, музеи и картинные галереи. Но как только румыны вошли в город, в Одессе начались массовые расстрелы пленных красноармейцев, евреев и цыган.

10 февраля 1942 года был издан указ о награждении орденами и медалями участников обороны Одессы, а 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы», которой награждали всех участников обороны нашего города. В 1945 году, когда шли последние бои за Берлин, Одесса вместе с четырьмя другими городами была названа в числе первых городов-героев, и позже получила медаль «Золотая Звезда».

В 1964 году память о героической защите Одессы была увековечена в Зеленом поясе Славы, созданном там, где проходил рубеж обороны.

Источники: Википедия; grad.ua

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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