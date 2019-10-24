Источником радиации в Южном могло стать оборудование с вертолетов, работавших в Чернобыле

Предметы с радиационным фоном, которые обнаружили на одном из предприятий Южного, могут быть из Чернобыльской зоны.
Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Южного.
Эти предметы хранились в одном из производственных помещений ГП «Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс». Ионизирующее излучение в месте нахождения предметов в 500 раз превышало норму.
На предприятии ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на следственные действия.
Но по версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, высокую радиацию излучало оборудование для фотофиксации с вертолетов, работавших в зоне отчуждения Чернобыля.
В Южном изготовили специальные коробы для транспортировки опасного груза.
По словам председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Любивого, опасный груз захоронят на территории спецполигона возле населенного пункта Знаменка Одесской области.