Источником радиации в Южном могло стать оборудование с вертолетов, работавших в Чернобыле

Предметы с радиационным фоном, которые обнаружили на одном из предприятий Южного, могут быть из Чернобыльской зоны.

Об этом сообщается на официальном сайте городского совета Южного.

Эти предметы хранились в одном из производственных помещений ГП «Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс». Ионизирующее излучение в месте нахождения предметов в 500 раз превышало норму.

На предприятии ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на следственные действия.

Но по версии комиссии по чрезвычайным ситуациям, высокую радиацию излучало оборудование для фотофиксации с вертолетов, работавших в зоне отчуждения Чернобыля.

В Южном изготовили специальные коробы для транспортировки опасного груза.

По словам председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Дмитрия Любивого, опасный груз захоронят на территории спецполигона возле населенного пункта Знаменка Одесской области.