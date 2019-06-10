Туристам запретили отдых возле популярного курорта из-за испытаний боевых ракет

На полигоне в Татарбунарском районе с 12 по 14 июня проведут испытания с боевыми стрельбами.
В дни проведения испытаний будет строго запрещено находиться на морской косе близ курорта Лебедевка и на территории мысов Калфа и Ледники. Об этом сообщает пресс-служба Татарбунарской районной госадминистрации.
Военные предупредили, что даже обломки ракет и беспилотников взрывоопасны, так что в случае их обнаружения нужно немедленно сообщить командованию полигона.
Фото: пресс-служба Татарбунарской РГА
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