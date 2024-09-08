Испортится ли погода в Одессе 9 сентября: прогноз

Завтра, в понедельник, 9 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, а воздух днем прогреется до 24-27°С.
Прогноз погоды в Одессе на 9 сентября
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 сентября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой