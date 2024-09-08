Чи зіпсується погода в Одесі 9 вересня: прогноз

Завтра, у понеділок, 9 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Опадів не очікується, а повітря вдень прогріється до 24-27°С.
Прогноз погоди в Одесі на 9 вересня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 9 вересня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової