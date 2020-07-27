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Исключительная редкость: в Одесской области обнаружили древнюю статуэтку Гермеса (фото)

Исключительная редкость: в Одесской области обнаружили древнюю статуэтку Гермеса (фото)

Неожиданную находку сделали сотрудники Нижнедунайской археологической экспедиции Одесского археологического музея НАН Украины, которая работает на многослойном раскопе — городище Картал возле с. Орловка Ренийского района Одесской области.

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Как сообщают в музее, при раскопках была обнаружена терракотовая статуэтка, изображающая одного из богов античного пантеона — Гермеса (Меркурия). Изделие прекрасно сохранилось.

В музее подчеркивают, что «статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности — редкая находка даже в больших античных центрах Северного Причерноморья Такая статуэтка — исключительная редкость, граничащая с уникальностью».

Сейчас экспедиция завершает исследования слоев античной эпохи и переходит к раскопкам более ранних времен — гальштатского периода (XII-VIII вв. до н.э.) и эпохи энеолита (V тыс. до н.э.).

Несколько погребальных комплексов открыты археологами на территории могильника городища. В частности, это захоронение черняховской культуры и позднеантичного периода.
Городище Картал находится на южных окраинах Одесской области, в 1.5 километрах от населенного пункта Орловка. Он получил статус национального значения. Общая площадь объекта составляет чуть менее 2 Га. На его территории еще в 19 веке были найдены фрагменты предметов быта с римскими надписями. В настоящее время продолжаются раскопки, регулярно организовываются новые экспедиции, позволяющие детально изучить древний город.

Городище Картал считается многослойным памятником. В древние времена объект окружал массивный ров, следы которого можно заметить и в настоящее время. Между Карталом и селом Орловка ученым удалось обнаружить остатки неукрепленного поселения, несколько небольших курганов и грунтовый могильник.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала об интересной находке археологов в Аккерманской крепости.

Фото: Одесский археологический музей НАН Украины

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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