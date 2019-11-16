«Ищу жену. О себе: адекватный»: одессит разместил на улице билборд с необычным объявлением

В сеть попала фотография билборда, сделанного на улицах Одессы — в районе одного из элитных поселков.

Его разместил одессит, чтобы найти супругу.

Снимок опубликовало издание infoport.live.

Объявление выглядит солидно и выдает уверенного в себе мужчину с серьезными намерениями. При этом одессит разрекламировал себя в лучшем виде, описав все достоинства».

«Ищу жену, – написал автор. – Состоятельный, адекватный, порядочный, работаю, есть недвижимость и несколько машин. Без вредных привычек».

Также одессит без ложной скромности отметил, что у него золотые руки и незаурядный интеллект. Кроме того, он занимается спортом да еще и вкусно готовит.

Столько достоинств в одном флаконе уж точно не оставят равнодушными завидных одесских невест. А для тех, кто заинтересовался, автор указал номер телефона и уже с нетерпением ждет звонка.

Фото: infoport.live

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