«Ищу жену. О себе: адекватный»: одессит разместил на улице билборд с необычным объявлением

В сеть попала фотография билборда, сделанного на улицах Одессы — в районе одного из элитных поселков.
Его разместил одессит, чтобы найти супругу.
Снимок опубликовало издание infoport.live.
Объявление выглядит солидно и выдает уверенного в себе мужчину с серьезными намерениями. При этом одессит разрекламировал себя в лучшем виде, описав все достоинства».
«Ищу жену, – написал автор. – Состоятельный, адекватный, порядочный, работаю, есть недвижимость и несколько машин. Без вредных привычек».
Также одессит без ложной скромности отметил, что у него золотые руки и незаурядный интеллект. Кроме того, он занимается спортом да еще и вкусно готовит.
Столько достоинств в одном флаконе уж точно не оставят равнодушными завидных одесских невест. А для тех, кто заинтересовался, автор указал номер телефона и уже с нетерпением ждет звонка.
Фото: infoport.live