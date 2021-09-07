Поддельные лекарства: как с ними будут бороться в Украине?

На фоне пандемии в мире появляется все больше поддельных лекарственных средств. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 10% мирового рынка лекарств – фальсифицированные, в Украине же этот показатель достигает 15-25%.

Недавно наше правительство приняло постановление, касающееся усиления контроля за качеством лекарств, которые ввозят в нашу страну. О том, как именно будут проверять импортные препараты, нам рассказали в Департаменте контроля качества лекарственных препаратов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Визуальный контроль – только для лекарств из ЕС

Раньше строгий лабораторный контроль проходили не все лекарства, которые ввозили в Украину. Например, фармацевтическую продукцию из стран – членов PIC/S* проверяли исключительно визуально. В прежние годы в организацию PIC/S входили страны с жестким контролем за производством лекарств. Сейчас этот список расширился, и поэтому новое постановление предусматривает более жесткую проверку импортных медикаментов. Теперь визуальному контролю подлежат только те препараты, которые ввозят из Европейского Союза. Вместе с тем это не означает, что все лекарства из ЕС будут проверять только при помощи внешнего осмотра. Если появится подозрение относительно их качества, эти средства отправят на лабораторный анализ.

Лекарства из Азии и Африки будут проверять

Что касается лекарств, произведенных в азиатских и африканских странах, то на территорию Украины они будут попадать при выполнении определенных требований.

В Украину могут ввозить только те лекарственные средства, которые изготовлены в условиях надлежащей производственной практики. Украинские инструкторы будут выезжать на производство, инспектировать его и выдавать сертификат, подтверждающий, что все составляющие производства соответствуют единым требованиям, которые действуют в ЕС и Украине. Лекарства в страну будут ввозить только те, кто получил лицензию на импорт. Такой производитель будет отвечать за изготовление лекарственных препаратов и их доставку импортеру. А импортер будет отвечать за то, чтобы все ввозимые лекарства соответствовали установленным требованиям. Каждая серия этих препаратов будет подлежать обязательному государственному лабораторному контролю.

Если лекарства оказались некачественными

Если купленный в аптеке препарат оказался некачественным или не подействовал, нужно обратиться к врачу, который выписывал лекарство. Врач через систему извещения фармаконадзора должен сообщить об отсутствии терапевтического эффекта в государственно-экспортный центр Украины. Пациент и сам может обратиться в территориальный орган Гослекслужбы, если возникнет подозрение по поводу качества препарата. В таком случае нужно написать заявление и приложить копию чека из аптеки. После этого будет проведено расследование, о результатах которого заявителю непременно сообщат.

* PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) – международная система сотрудничества фармацевтических инспекций, в которую входят 52 страны, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Израиль, Турция, Иран, Мексика, Аргентина.

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