Иностранное судно запачкало море под Одессой – как наказали нарушителя?

Под Одессой оштрафовали капитана иностранного судна за загрязнение Черного моря.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, инцидент имел место еще 15 августа. Во время воздушного патрулирования над морем на экипаж самолета обнаружил большие бурые пятна у грузового судна, находившегося на рейдовой стоянке в порту Черноморска.

На место тут же направился катер морской охраны. О случившемся также проинформировали Государственную экоинспекцию.

Как выяснилось, море загрязнило судно под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии за зерном.

Сотрудники экоинспекции провели анализ вод, а когда данные о загрязнении подтвердились, капитана судна оштрафовали почти на 150 тыс. грн. До уплаты штрафа балкеру запрещено выходить из порта.

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Фото Госпогранслужбы Украины