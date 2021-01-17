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Пруды в одесском парке Победы затянуло льдом (фото) 

Пруды в одесском парке Победы затянуло льдом (фото) 

Из-за резкого многодневного похолодания пруды в парке Победы затянуло льдом.

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Кое-где лед совсем тонкий, где то еще остались довольно большие лунки, куда и переместились местные пернатые обитатели.

В некоторых местах лед уже довольно крепкий. Опробовать его вышли взрослые и дети на коньках. Раньше пруды были обычным местом массового катания. Однако и случаи ухода под лед юных хоккеистов и фигуристов были нередкими. Поэтому самая глубокая часть прудов была огорожена забором. Тем не менее “Одесская жизнь” предостерегает гуляющих и просит не выходить на замерзшие пруды взрослых и не выпускать туда детей – спасателей и врачей в парке нет, поэтому в случае провала в ледяную воду вам не смогут оказать помощь.

Недавно мы рассказывали, где и за сколько можно покататься в Одессе на коньках.

Фото: Юлия Сущенко

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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