Пруды в одесском парке Победы затянуло льдом (фото) 

Кое-где лед совсем тонкий, где то еще остались довольно большие лунки, куда и переместились местные пернатые обитатели.

В некоторых местах лед уже довольно крепкий. Опробовать его вышли взрослые и дети на коньках. Раньше пруды были обычным местом массового катания. Однако и случаи ухода под лед юных хоккеистов и фигуристов были нередкими. Поэтому самая глубокая часть прудов была огорожена забором. Тем не менее “Одесская жизнь” предостерегает гуляющих и просит не выходить на замерзшие пруды взрослых и не выпускать туда детей – спасателей и врачей в парке нет, поэтому в случае провала в ледяную воду вам не смогут оказать помощь.

Недавно мы рассказывали, где и за сколько можно покататься в Одессе на коньках.

Фото: Юлия Сущенко