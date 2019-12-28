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Новости Одессы и Одесской области

Имиджевый ролик об Одессе за 60 тысяч гривен набрал чуть больше десятка лайков в соцсетях

Имиджевый ролик об Одессе за 60 тысяч гривен набрал чуть больше десятка лайков в соцсетях

Департамент культуры и туризма одесского горсовета договорился об услуге продвижения городского бренда с ЧП “Вакантур”.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Компанию выбрали в ходе тендера и заплатили ей 60 тысяч гривен. За эти деньги на странице в соцсетях “Дунайского центра влияния” обязались разместить имиджевое видео “Зима в Одессе”.

Рекламный ролик опубликовали, причем не раз. Но почему-то эта реклама не принесла желанного эффекта. Видео набрало не так много просмотров и всего-навсего 16 лайков.

Фото: dumskaya.net

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