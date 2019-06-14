Идем на рекорд: в Одессе сообщают о минировании 15 домов и 6 больниц

Волна “минирований” в Одессе продолжается. Сотрудники полиции сегодня с самого утра получили от анонима сообщение о взрывчатках, заложенных в различных объектах Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

По информации ведомства, заминировано 21 здание:15 жилых домов и 6 медучреждений. По указанным адресам выехали взрывотехники, сотрудники ГСЧС следственно-оперативные группы полиции. Напомним, в последние месяцы в Одессе продолжается настоящая “эпидемия” ложных сообщений о минировании, о которых “Одесская жизнь” неоднократно писала. *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.