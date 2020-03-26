Хроники одесского карантина. День 11-й: авто больше, чем людей, спецтранспорт и «все очень подорожало»

11-й день одесского карантина. Разгар обычного (что сейчас обычное?) дня: улицы все больше пустеют. «Картинка» одесских улиц меняется с каждым днем: еще совсем недавно в масках ходили единицы. Теперь редко кого встретишь без нее. Впрочем, теперь вообще редко кого можно увидеть.

Одинокие прохожие стараются как можно побыстрее решить «уличные» дела: это как марафон «магазин, аптека, рынок». Пугающе выглядят тумбы с афишами: они теперь обклеены исключительно сообщениями о том, как надо вести себя в период карантина.

В центре города, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», практически все остановки общественного транспорта пусты. Маршрутки теперь просто проезжают мимо: в них наблюдается очень малое количество пассажиров. Как сообщают одесситы в соцсетях, далеко не везде так, но мимо меня проехали мимо сразу несколько маршрутов, не обратив никакого внимания, что я «голосую».

При этом меня (в маске) совершенно свободно пустили в троллейбус 2-го маршрута, не спросив ни документа, ни справки.

А вот женщина на остановке, которую не захотели взять в маршрутку, жалуется, что ей надо завезти продукты и лекарства старым родителям.

— Живу в центре, родители — на Таирово. Как добраться, ума не приложу, — жалуется она.

Кстати, в тему: все больше водителей предлагают свои частные услуги по извозу. Один из них признается: «Остался без работы из-за всего происходящего. Как семью кормить?».

На Новом рынке практически все закрыто.

Работают только те, кто торгует продуктами, еще, правда, открыты магазинчики с бытовой техникой. Людей очень мало. Вовнутрь пускают по одному человеку.

Самое распространенное, что можно услышать: «Подорожало все!». Нет, не все, но уже очень многое. Взлетели в цене лимоны и другие фрукты.

Многие пришли на рынок за антисептиками и прочими «стратегическими» товарами. Вот они и в самом деле взлетели в цене. Антисептик, который я совсем недавно приобретала за 50-60 грн, сейчас стоит ровно в два раза дороже. Защитные маски (многоразовые) «тянут» 100 грн. Одноразовые уже раскупили, но, как заверяют продавцы, «заходите, еще будут».

Привычное «дружеское общение» на Новом рынке прекратилось совсем. Многие точки стали предлагать услугу «заказывайте у нас товары, привезем на дом».

Непривычно-пустынно везде. Вот только в Горсаду удалось увидеть тех, кто дышит воздухом вместе с детьми. Таких одесситов совсем немного. Аргумент выхода «в свет»: «Детям надо же когда-нибудь дышать!».

Между тем, громкоговорители на одесских улицах вещают: «Сидите дома, соблюдайте режим самоизоляции!..».

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