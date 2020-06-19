Хроники коронавируса: ужесточение карантина в районах Одесской области

Июньский «Привоз» — это вам не тот необыкновенный случай, когда его, весной пусть на несколько дней, но все же закрыли. Вы себе представляете? Он таки был закрыт!.. Это при том, что брендовый одесский рынок, что в марте, что в апреле, ни в какую коронованную гадость не верил. Он — Привоз, он торговал, а люди покупали.

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