Хроники коронавируса: ужесточение карантина в районах Одесской области

По состоянию на вечер 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 985 летальных, а выздоровевших – 16 033. В Одесской области подтвердили 1200 случаев заражения.
- В Измаиле Одесской области ужесточили карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса COVID-19. Ограничения (с 18 июня) ввели решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
- Карантин в связи с распространением коронавируса ужесточили еще в 4-х районах Одесской области. Это Измаильский, Лиманский, Ананьевский и Татарбунарский районы.