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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: усиление мер борьбы с инфекцией и частичное восстановление работы рынков

Хроники коронавируса: усиление мер борьбы с инфекцией и частичное восстановление работы рынков

По состоянию на вечер 27 апреля в Украине подтверждено 9 009 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 220 летальных, а выздоровевших – 864. В Одесской области подтвердили 240 случаев заражения.

  • В больнице Одессы обнаружили новых пациентов с COVID-19. В клинической больнице №10 подтвердилось четыре новых случая заболевания коронавирусом. Детали по ссылке…
  • Правительство рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Детали по ссылке…
  • В Подольском создали специальную комиссию, которая будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работу главных врачей медучреждений, а также действия городской и районной власти по борьбе с коронавирусом. Детали по ссылке…

 

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