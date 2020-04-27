Хроники коронавируса: усиление мер борьбы с инфекцией и частичное восстановление работы рынков

Помощь на вес золота: как предприятия и волонтеры сплотились в борьбе с коронавирусом В условиях эпидемии и карантина многие предприятия и просто неравнодушные украинцы стараются помочь медикам в борьбе с коварной инфекцией. Они шьют защитные костюмы и маски, делают рамки и клапаны для аппаратов ИВЛ, причем многие помогают медикам совершенно бесплатно. ПОДРОБНЕЕ