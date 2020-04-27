В больнице Одессы обнаружили новых пациентов с COVID-19

В клинической больнице №10 подтвердилось четыре новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом рассказала на заседании штаба по борьбе с эпидемией глава департамента здравоохранения Елена Якименко.
Инфекцию нашли у двух находившихся на лечении в терапевтическом отделении. Одного отправили на самоизоляцию, так как у него болезнь протекает в легкой форме. Второго пациента поместили в инфекционку.
Также выявили наличие коронавируса у двух медработников 10-й больницы, которые контактировали с этими пациентами. Так, по словам Елены Якименко, COVID-19 подтвердился у врача и санитарки. У медиков болезнь проходит бессимптомно, поэтому их отправили домой.
Отметим также, что в больнице №10 ранее скончался от коронавируса 57-летний мужчина. Отделение, где он находился, закрыли на карантин.
Также добавим, что каждый четвертый заболевший на Одесчине, по данным ОГА, – это медик. Причем 40% медработников нет никаких симптомов заболевания.
Читайте также:
Коронавирус 27 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?
Больше всего опасений в области вызывает ситуация в Подольске. Там с начала эпидемии к 27 апреля зарегистрировали 93 случая заболевания и 2 смерти. 28 апреля в город планируют отправить несколько бригад медицины катастроф. Эпидситуацию там будет отслеживать круглосуточно специальная комиссия.
Фото: Думская