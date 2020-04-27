У Подільську посилили заходи у боротьбі з коронавірусом

У Подільську створили спеціальну комісію, яка буде цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.

Про це у Facebook повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

– Епідемічна ситуація в Подільську відсьогодні буде відстежуватися в режимі 24/7, – повідомив він у дописі.

Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники.

Для контролю за ситуацією до міста вже відряджено експертів медицини катастроф. Представники Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі. Кожен випадок бездіяльності буде розглядатися згідно з українським законодавством, а причетні — притягуватися до відповідальності.

Фото: 24 канал

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