Хроники коронавируса: обязательное тестирование на COVID-19

По состоянию на вечер 7 мая в Украине подтверждено 13 691 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 340 летальных, а выздоровевших – 2 396. В Одесской области подтвердили 568 случаев заражения.
- Верховная Рада поддержала обязательное массовое тестирование украинцев на COVID-19. За документ проголосовали 336 депутатов.
- С 11 мая начнется адаптивный период ослабления противоэпидемиологических мер по всей стране. В городах Украины, в том числе в Одессе, карантинные меры будут меняться. В МОЗ опубликовали рекомендации для работы предприятий.
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