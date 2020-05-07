Хроники коронавируса: обязательное тестирование на COVID-19

Много чего внес в нашу жизнь карантинный режим. Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного все эти «самоизоляционные» дни радовал нас спектаклями, которые демонстрировались онлайн, поднимал настроение Театральной кухней, показом уморительных «домашних» репетиций сотрудников балета.

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