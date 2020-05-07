Как будут работать одесские кафе, торговцы и салоны красоты после 11 мая: рекомендации МОЗ (документ)

С 11 мая начнется адаптивный период ослабления противоэпидемиологических мероприятий по всей стране. В городах Украины, в том числе в Одессе, карантинные меры будут меняться. В МОЗ опубликовали рекомендации для работы предприятий.

В Одессе с 11 мая возобновят работу:

парикмахерские и салоны красоты

прачечные, химчистки

сервисы по ремонту обуви и одежды

магазины непродовольственных товаров

предприятия общественного питания

Какими будут условия выхода из карантина? При входе сотрудникам надо будет мерять температуру. Если она 37,2 и выше или у сотрудника признаки респираторных заболеваний – на работу не пропускать. При измерении температуры контактным средством дезинфицировать его после каждого использования. Вместе с тем персонал должен быть в медицинских масках или респираторе, а также надевать перчатки.

Также рекомендуют обеспечить клиентам возможность обработать руки спиртосодержащим антисептическим раствором, с концентрацией активнодействующего вещества более 60% для изопропиловых спиртов и более 70% для этиловых спиртов. Посетитель должен быть в маске. В помещении запрещено находиться ожидающим очереди, кроме родителей несовершеннолетних, опекунов и сопровождающих людей с инвалидностью.

В то же время несколько клиентов могут одновременно располагаться внутри. Но при условии, что на каждого из них должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади, а расстояние между местами составлять 2 метра. После каждого клиента рекомендуется проводить дезинфекцию инструментов многоразового использования.

Для ресторанов, кафе и других заведений общественного питания, кроме перечисленного, есть особые пункты. Так, например, обслуживание на первых порах будет разрешено осуществлять исключительно на вынос по предварительному заказу. Также допускается работа летних площадок при условии соблюдении дистанции не менее 1,5 метра между столами. За одним столом можно размещать не больше двух человек.

Вход посетителей в помещение запрещен. Заказы должны осуществляться дистанционно (с использованием средств коммуникации) или через специально обустроенное окно/входные двери. Выдача заказов и расчет будет осуществляться тоже через окно или дверь. Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов. А сам заказ рекомендуется выдавать исключительно в одноразовой посуде.

Людей, которые достигли 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, бьющие по иммунитету, временно рекомендовано отстранить от работы.

С полным списком правил можно ознакомиться в документе.

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