Верховна Рада підтримала обов’язкове масове тестування українців на COVID-19

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3380 «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19».
Таке рішення було прийнято у ході позачергового засідання Верховної Ради України.
За документ проголосували 336 депутатів. Цей законопроєкт визнали невідкладним.
Закон вводить у дію:
- механізм широкомасштабного тестування населення та розгортання пунктів по усій країні
- покриття 100% виплат від доходу медикам, які на самоізоляції
- прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою
- обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні
навчання для усього медичного персоналу при роботі з коронавірусом
Фото: 5 канал