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Новости Одессы и Одесской области

Верховна Рада підтримала обов’язкове масове тестування українців на COVID-19

Верховна Рада підтримала обов’язкове масове тестування українців на COVID-19

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3380 «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19».

Таке рішення було прийнято у ході позачергового засідання Верховної Ради України.

За документ проголосували 336 депутатів. Цей законопроєкт визнали невідкладним.

Закон вводить у дію:

  • механізм широкомасштабного тестування населення та розгортання пунктів по усій країні
  • покриття 100% виплат від доходу медикам, які на самоізоляції
  • прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою
  • обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні
    навчання для усього медичного персоналу при роботі з коронавірусом

Фото: 5 канал

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