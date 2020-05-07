Верховна Рада підтримала обов’язкове масове тестування українців на COVID-19

Хроники коронавируса: испытания лекарств на одесситах и второй этап медреформы По состоянию на вечер 6 мая в Украине подтверждено 13 184 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 327 летальных, а выздоровевших – 2 097. В Одесской области подтвердили 505 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ