Хроники коронавируса: карантинные правила работы общепита и новые мифы о COVID-19

Куда поехать в Одесской области: как «пустынный край» превратился в цветущее село Захарьевка В истории Захарьевки (до 2016 года — Фрунзовки) есть место самым разным событиям, но не только летописные тайны привлекают сюда гостей. Этот населенный пункт интересен еще и своей природой. Здесь каждый сможет найти для себя что-то любопытное и отдохнуть от городской суеты. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: фильм об инфекции и открытие детских лагерей По состоянию на вечер 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 810 летальных, а выздоровевших – 12 412. В Одесской области подтвердили 1 010 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ