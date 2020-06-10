Хроники коронавируса: карантинные правила работы общепита и новые мифы о COVID-19

По состоянию на вечер 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 833 летальных, а выздоровевших – 12769. В Одесской области подтвердили 1028 случаев заражения.
- Правила пассажирских перевозок во время карантина на одной картинке.
- С послаблением карантинных мер в Одессе начали работать кафе и рестораны. При этом посетители и сотрудники заведений должны соблюдать определённые правила.
- Вместе с распространением нового коронавируса ширятся и мифы об этом заболевании и методах его лечения. Так, народные целители рекомендуют употреблять в пищу больше острого перца. Говорят, он может эффективно убивать этот вирус.